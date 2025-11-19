DAX23.301 +0,5%Est505.564 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 -3,0%Nas22.730 +1,3%Bitcoin79.264 -1,1%Euro1,1557 -0,2%Öl62,98 -2,8%Gold4.123 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

US-Handelsbilanzdefizit sinkt im August

19.11.25 14:42 Uhr

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im August etwas niedriger als erwartet gewesen. Wie das Handelsministerium mitteilte, betrug es 59,55 Milliarden US-Dollar, nach revidiert 78,15 (vorläufig: 78,31) Milliarden im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 61,99 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen um 0,1 Prozent auf 280,8 Milliarden Dollar, während die Importe um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar sanken.

Wer­bung

Die höchsten Defizite hatten die USA mit Mexiko (16,3 Milliarden Dollar), China (15,4 Milliarden Dollar) und Vietnam (14,4 Milliarden Dollar). Das Defizit mit Deutschland lag bei 4,6 Milliarden Dollar.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 08:42 ET (13:42 GMT)