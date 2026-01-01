DAX25.232 -0,5%Est506.004 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,72 -0,2%Nas23.495 -0,2%Bitcoin81.479 -1,0%Euro1,1592 -0,1%Öl64,44 +0,9%Gold4.571 -1,0%
US-Industrieproduktion im Dezember gestiegen

16.01.26 15:23 Uhr

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im Dezember ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 76,3 Prozent von revidierten 76,1 (vorläufig: 76,0) Prozent im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 76,0 Prozent ausgegangen.

Die Industrieproduktion war im vorangegangenen Monat um 0,4 (vorläufig: +0,2) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im Dezember 2 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,2 Prozent verzeichnet nach plus 0,4 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 2,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

January 16, 2026 09:24 ET (14:24 GMT)