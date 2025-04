US-Marktbericht

Den Donnerstagshandel eröffnet die Wall Street erneut mit Abschlägen, denn UnitedHealth zieht nach Quartalszahlen den wichtigtsen Index nach unten. US-Techwerte begeben sich unterdessen weitgehend auf Richtungssuche.

Im Dow Jones standen die Börsenampeln beim Start mit minus 1,25 Prozent auf 39.173,50 Punkte erneut auf rot. Hier ziehen die Aktien von Schwergewicht UnitedHealth den Index nach unten. Der größte US-Krankenversicherer kappt nach dem ersten Quartal seine Jahresprognose. Der Dow bleibt auch im Verlauf angeschlagen.

Beim NASDAQ Composite zeichnet sich eine Erholung ab. Es ging zunächst um 0,57 Prozent auf 16.399,97 Zähler nach oben, anschließend begibt sich der Techwerte-Index auf Richtungssuche um die Nulllinie.

Der marktbreite S&P 500 startete ebenfalls etwas fester mit einem Zugewinn von 0,56 Prozent auf 5.305,45 Punkte und zeigt sich nun ebenfalls unentschlossen in einer engen Range.

Damit könnte zumindest ein kleiner Teil der heftigen Vortagesverluste wettgemacht werden, als US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Hinweis auf die inflationstreibende Zollpolitik der US-Regierung die Märkte verschreckt hatte.

Handelsgespräche zwischen Japan und den USA

Wie bereits an den asiatischen Börsen wird die Stimmung durch Hoffnungen im Zollkonflikt gestützt. Denn die erste Runde der Handelsgespräche zwischen Japan und den USA ist mit großen Erwartungen verknüpft, dass die Handelskonflikte doch noch entschärft oder gar beendet werden könnten. US-Präsident Donald Trump spricht von großen Fortschritten und befeuert damit entsprechende Hoffnungen.

Berichte über eine mögliche Verhandlungsbereitschaft Chinas entfalteten am Vortag aber keine positive Wirkung. "Diese Berichte enthielten so viele 'Wenns', 'Abers' und 'Vielleichts', dass das Angebot eher wie eine symbolische Geste wirkte (...). Die Rhetorik aus China entsprach sehr dem, was in den vergangenen Wochen zu hören war, also bewegt es nicht wirklich", erläutert Pepperstone-Marktstratege Michael Brown die Vortagesberichte aus China. Es zeige wohl, wie verzweifelt Marktteilnehmer momentan seien, jede Art von guten Nachrichten aufzugreifen, versucht er den Schwenk zu den Schlagzeilen über die Verhandlungen zwischen Japan und den USA.

Techwerte von TSMC gestützt

An der technologielastigen Nasdaq stützen indes die positiven Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing, kurz TSMC. Der Gewinn kletterte um 60 Prozent - der Umsatz um 42. Der taiwanische Chip-Auftragsfertiger bleibt zuversichtlich, im laufenden Jahr den Umsatz solide steigern zu können, auch wenn neue US-Zölle die Befürchtungen bei den Aussichten für die globale Chipindustrie verstärkten. Die Prognose für 2025 bestätigte der Halbleiterriese.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires