US-Rohöllagerbestände sinken in der Vorwoche unerwartet

04.02.26 16:51 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Januar 2026 unerwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,455 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen unveränderte Bestände vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,295 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,685 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,223 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA lag bei 13,2 Millionen Barrel pro Tag. In der Vorwoche waren es 13,696 Millionen gewesen und im Vorjahr 13,478 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 10:51 ET (15:51 GMT)