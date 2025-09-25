DAX23.682 +0,3%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.151 -0,3%Nas22.431 -0,6%Bitcoin96.610 +1,9%Euro1,1743 -0,6%Öl69,00 +1,8%Gold3.745 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt leicht im Pllus -- uniQure mit Durchbruch bei Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Ölpreise steigen leicht - die Gründe Ölpreise steigen leicht - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

24.09.25 16:41 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. September verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,607 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 9,285 Millionen Barrel reduziert.

Wer­bung

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,081 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,347 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 10:42 ET (14:42 GMT)