US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gestiegen

04.03.26 16:37 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 27. Februar deutlicher als erwartet ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,475 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 15,989 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,704 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,0 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,011 Millionen gesunken waren.

March 04, 2026 10:38 ET (15:38 GMT)