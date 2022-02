Chance auf das große Comeback: Bei welchen Aktien Potenzial winkt

€uro am Sonntag

Total am Ende? Die TV-Werbeclips mit einem freundlichen, aber stets fordernden Trainer und schweißgebadeten Hobbyathleten auf dem Rad im Wohnzimmer sind bestens bekannt. Der Hersteller der modischen Tretmühlen, Peloton Interactive, brachte es während der Pandemie wegen geschlossener Fitnessstudios zur Ikone für Heimsportler. Die Aktie schoss in schwindelerregende Höhen - dann folgte der Absturz. Binnen zwölf Monaten verlor Peloton gut 80 Prozent.

Eine Chance? Laut Blackwell Capital definitiv. Der US-Finanzinvestor verleibte sich soeben fünf Prozent der Anteile ein und will Mitgründer und Chef John Foley aus der Firma drängen. Peloton könnte verkauft und der Trend der Aktie umgekehrt werden - das ergäbe ein "Reversal". So bezeichnen Angelsachsen den Umstand, wenn ein Kurs nach tiefem Fall wieder dreht. Das BÖRSE-ONLINE-Reversal-Zertifikat des Finanzen Verlags, in dem auch €uro am Sonntag erscheint, erfasst die Kursentwicklung von zehn Firmen, deren Aktienkurse stark unter die Räder geraten sind und Reversal-Potenzial bieten.

Der Pioniererfolg mit ihrem auf mRNA-Technologie basierenden Corona-Impfstoff liefert Biontech die finanziellen Mittel, um auch zur Behandlung von Krebs zu forschen. Hier arbeiten die Mainzer an der Entwicklung von Immuntherapien auf mRNA- und Antikörper-Basis. Für 2021 erwarten Analysten bei 17,4 Milliarden Euro Umsatz 9,2 Milliarden Euro Nettogewinn. Im laufenden Jahr werden 15,9 Milliarden Euro Erlös rund 8,3 Milliarden Euro Nettoertrag einbringen, schätzen die Experten. Aussichtsreich.

In den USA populär ist der Online-Bezahldienstleister von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey mit seiner Cash-App samt Bitcoin-Bezahlfunktion. Dorsey änderte den Firmennamen von Square zu Block, um die langfristige Ausrichtung der Firma auf Bitcoins und die dazugehörende Blockchain-Technologie klarzumachen. Block ist mit dem 52-Fachen des operativen Gewinns (Ebitda) für 2022 bewertet. Im Vergleich zur Kryptobörse Coinbase Global, deren Börsenwert dem 14-Fachen des Ebitda entspricht, ist das teuer. Visionär Dorsey muss also Großes liefern. Das Risiko ist entsprechend hoch.

Die US-Firma Microstrategy legt ihre Rücklagen in Bitcoin an. Der Vorstand mit Chef Michael J. Saylor wird in der Kryptowährung bezahlt. Ende 2020 besaß die Firma Bitcoin im Wert von 1,05 Milliarden Dollar, im September 2021 waren es bereits 2,41 Milliarden Dollar - zu einem erheblichen Teil per Kredit erworben. Microstategys Kerngeschäft ist webbasierte Analysesoftware. Für 2022 erwarten Analysten 509 Millionen Dollar Erlös, knapp sechs Prozent mehr als 2021. Hochriskant.

Die Datenanalysefirma aus Denver in Colorado arbeitet auch für die CIA und andere Geheimdienste. Gründer Peter Thiel, Chef Alex Karp und Firmenpräsident Stephen Cohen haben sich beim IPO im September 2020 weitreichende, lebenslange Kontrollrechte über Palantir gesichert. Schätzungen für den Markt liegen nur für 2019 vor: über 26 Milliarden Dollar. Primus Microsoft und Nummer 2 SAP liegen weit vor Palantir. Wenig Transparenz, viel Risiko.

Investoren haben den New Yorker Heimtrainerhersteller Peloton wegen angeblich falscher Angaben zu Lagerbeständen und zur Nachfrage nach dem Abflauen der Auswirkungen der Pandemie auf das öffentliche Leben verklagt. Einen Bericht über einen Stopp der Heimtrainerproduktion im Februar und März dementierte Chef John Foley in einem Brief an die Belegschaft. Die Organisation des Unternehmens steht auf dem Prüfstand. Hohes Risiko, aber zugleich sehr großes Potenzial.

Plug Power mit mehr als 900 Millionen Dollar geschätztem Umsatz für 2022 ist bei Brennstoffzellen technologisch führend. Die US-Bank JP Morgan traut der Firma hohe Zuwächse bei Erlös und Profitabilität zu. Für 2025 peilt sie drei Milliarden Dollar Umsatz und 600 Millionen Dollar operativen Gewinn an. JP Morgan schätzt das langfristige Marktpotenzial auf 200 Milliarden Dollar. Favorit nicht nur von Amerikas Tech-Aktien-Guru Cathy Wood.

Wertpapiere über eine bedienungsfreundliche App kostenlos handeln: Damit wurde US-Discountbroker Robinhood während des Hypes um Meme-Aktien und des Booms bei SPACs und IPOs zur ersten Wahl für US-Privanleger. Umsatz macht Robinhood über den Verkauf des Handelsvolumens der Kunden an Handelsplattformen. Mit 974 Millionen Dollar Erlös im US-Geschäft war der Broker 2021 die Nummer 2 nach Charles Schwab mit 1,7 Milliarden Dollar. Tech-Aktien-Star Wood erwirbt seit Oktober wöchentlich Aktienpakete.

Die israelische Technologiefirma entwickelt Inverter, die den in Solaranlagen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Dieser wird dann in die Netze eingespeist. Mit 35 bis 40 Dollar pro Megawatt sind die Produktionskosten für Strom in neuen Solaranlagen um 50 Prozent günstiger als in Kohlekraftwerken. Bei der globalen Installation von Solaranlagen erwarten Marktforscher jährlich prozentual zweistellige Wachstumsraten. Aussichtsreich.?

Mit seiner cloudbasierten Softwareplattform ist Teladoc aus Purchase, New York, bei medizinischer Beratung via Web weltweit führend. Diese nutzen rund 50 Millionen Mitglieder in 175 Ländern. Den von Analysten für 2022 geschätzten Erlös von 2,6 Milliarden Dollar will Teladoc 2024 um mehr als 50 Prozent auf gut vier Milliarden steigern und netto erstmals Gewinn einfahren. Interessanter Trendsetter.

Der schnelle Ausbau der einfach zu bedienenden Cloud-Plattform machte Zoom Video zum Star bei Nutzern und an der Börse. Mit Teams tritt Tech-Riese Microsoft nun erfolgreich gegen den Aufsteiger an. Auch das Abflauen der Pandemie bremst Zooms Wachstum. Die hochprofitable Firma muss das Problem mit Innovationen lösen. Spannendes Investment.



INVESTOR-INFO

Biontech Mehr im Portfolio In den USA läuft das Zulassungsverfahren der FDA für den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer für Babys und Kleinkinder. Bisher hat Biontech nur eine 2022er-Umsatzprognose für den Covid-19-Impfstoff Comirnaty abgegeben. Ein Gürtelrose-Vakzin und ein Grippe-Impfprogramm, beide mit Pfizer, liefern auch kurzfristig Potenzial für mehr.

Plug Power Wachstum voraus Der Spezialist für Elektrolyse ist vorsichtig für 2022 und bestätigt das Umsatzziel von 925 bis 950 Millionen Dollar, ein Plus von 80 Prozent. Einige Investoren hatten mehr erwartet. Geduld bleibt gefragt: Plug Power bestätigte die Ziele für 2025: drei Milliarden Dollar Umsatz und 20 Prozent operative Rendite.

Comeback-Chance Streuung mindert Risiko Die Kursentwicklungen der zehn hier vorgestellten Firmen Biontech, Block, Microstrategy, Palantir, Peloton Interactive, Plug Power, Robinhood, Solaredge, Teladoc und Zoom Video Communications werden im neuen Börse Online Reversal Index (WKN: DA0 ABB) abgebildet. Mit dem Zertifikat * auf den Index sind Anleger an der Wertentwicklung des Portfolios beteiligt. Im Vergleich zur Investition in die einzelnen Werte ist das Risiko beim Zertifikat geringer. Um eine gleiche Gewichtung der Mitglieder zu gewähren, wird das Portfolio zweimal im Jahr angepasst.

