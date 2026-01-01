US-Unternehmen verbuchen Erfolge bei globalem Steuerabkommen

Von Richard Rubin

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Trump-Administration hat internationale steuerpolitische Zugeständnisse erreicht, die von Republikanern und Unternehmen gefordert wurden, und damit das globale Mindeststeuerabkommen der Biden-Ära umgestaltet, ohne es aufzugeben. Die USA hatten im vergangenen Jahr gedroht, das Abkommen platzen zu lassen. Sie warnten, es greife in das Vorrecht der Nation ein, ihre eigene Steuerpolitik festzulegen. Dies veranlasste andere Länder, einen Weg zu suchen, der den Bedenken von US-Präsident Donald Trump und der Republikanern im Kongress Rechnung trägt.

Die USA setzten diese Drohungen Ende Juni aus. Die Regierung blieb den Rest des Jahres 2025 am Verhandlungstisch, um den Konsens zu erreichen, der am Montag von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verkündet wurde.

Das aktualisierte Abkommen erreicht zwei wesentliche US-Ziele. Erstens verhindert es, dass andere Länder Steuern auf amerikanische Unternehmen erheben, basierend auf der Vorstellung, dass US-Firmen zu wenig Steuern auf ihre US-Geschäfte zahlen. Zweitens gestaltet es die Berechnung der Mindeststeuer günstiger für die US-Steuergutschrift für Forschung und Entwicklung sowie ähnliche Anreize andernorts. Diese Änderungen dürften US-Unternehmen vor Steuern schützen, die sie andernfalls getroffen hätten, und auch Unternehmen in ausländischem Besitz erhielten einige Erleichterungen.

OECD: Abkommen ist besser als gar keins

Die USA in dem globalen Abkommen zu halten, sei wichtig, da es das anhaltende internationale Engagement zeige, eine Untergrenze für Unternehmenssteuersätze beizubehalten, sagte Manal Corwin, die leitende OECD-Beamtin bei diesem Vorhaben, am Montag in einem Interview. "Dieses Ergebnis ist ein weitaus besseres Ergebnis als eines, das Drohungen mit Vergeltungsmaßnahmen oder Alleingänge von Ländern beinhaltet hätte", sagte Corwin, die unter Präsident Barack Obama eine leitende Beamtin im Finanzministerium war.

Die USA hatten im Steuergesetz von 2017 eine Mindeststeuer auf ausländische Einkünfte von US-Unternehmen eingeführt, womit sie schneller als andere Länder waren. 2021 handelte die Biden-Regierung das globale Abkommen über eine Mindeststeuer von 15 Prozent aus. Es unterschied sich vom US-System, insbesondere durch die Festlegung dieser Untergrenze auf Länderbasis. Es enthielt Durchsetzungsregeln, die es Ländern erlaubten, Steuern auf Unternehmen zu erheben, deren Heimatländer das neue System nicht vollständig übernommen hatten - einschließlich der USA. Dieser Teil sollte 2026 in Kraft treten.

Die Biden-Regierung konnte den damals demokratischen Kongress nicht davon überzeugen, das globale Abkommen in US-Recht zu übernehmen. Als die Republikaner an die Macht kamen - sie eroberten 2023 das Repräsentantenhaus und 2025 das Weiße Haus und den Senat -, brachten sie ihre Einwände gegen das vor, was sie als Angriff auf die US-Steuerhoheit sahen. Nach seinem Amtsantritt kritisierte Trump den Deal und ordnete Vergeltungsmaßnahmen an.

USA lassen "Rachesteuer" fallen

Bei der Ausarbeitung ihres Steuergesetzes im vergangenen Jahr fügten die Republikaner im Repräsentantenhaus eine sogenannte "Rachesteuer" ein, bekannt als Section 899, die die Steuern für viele im Ausland ansässige Unternehmen erhöht hätte. Die Idee verunsicherte die Märkte und Unternehmen.

Angesichts dieser Drohung verpflichteten sich die G7-Staaten, das US-System parallel zur globalen Mindeststeuer laufen zu lassen, und die breitere OECD begann weitere Verhandlungen. Die USA rückten vor den finalen Abstimmungen über das neue Steuergesetz von der Rachesteuer ab. Wichtige Politiker warnten jedoch, dass sie diese wiederbeleben könnten - ein Punkt, der am Montag von den Vorsitzenden der Steuerausschüsse des Kongresses bekräftigt wurde.

Wenn andere Länder "die Umsetzung ihrer Verpflichtungen in ihre nationalen Gesetze verzögern oder verschleppen, bleibt der Kongress willens und fähig, sofortige Maßnahmen zu ergreifen", sagten Senator Mike Crapo (R., Idaho) und der Abgeordnete Jason Smith (R., Mo.).

