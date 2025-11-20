DAX23.308 +0,6%Est505.578 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.466 -0,4%Bitcoin76.172 -3,8%Euro1,1535 ±-0,0%Öl63,33 -0,5%Gold4.044 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
US-Investorenlegende Ray Dalio: Darum ist die Fed-Geldpolitik gefährlich US-Investorenlegende Ray Dalio: Darum ist die Fed-Geldpolitik gefährlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

US-Verkehrsminister bittet um respektvolleres Reisen

20.11.25 16:23 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem wichtigen US-Feiertag Thanksgiving hat US-Verkehrsminister Sean Duffy einen respektvolleren Umgang unter Reisenden angemahnt. "Es ist Zeit, Höflichkeit und gute Manieren auf Reisen zurückzubringen", schrieb er auf der Plattform X. In einem verlinkten Video sagte er, dass Anstand beim Fliegen nicht am Gate ende: "Die Dinge sind nicht mehr so wie sie mal waren." Duffy gibt dabei zu bedenken, ob Eltern etwa ihre Kinder unter Kontrolle hätten oder man einer Schwangeren helfe, ihr Gepäck zu verstauen.

Wer­bung

In seinem Post behauptet Duffy ferner, dass sich die Anzahl von Ausrastern in Flugzeugen seit 2019 verfünffacht habe und die Vorfälle mit Fluggästen, die sich aggressiv oder widerspenstig verhalten, verdoppelt habe. 20 Prozent der Flugbegleiter hätten bereits "körperliche Vorfälle" erlebt.

Am kommenden Donnerstag (27. November) steht das Erntedankfest in den USA an. An den Tagen rund um den Feiertag reisen Millionen von Menschen zu Freunden und Familien, entsprechend ballt es sich an Flughäfen und im Straßenverkehr. Neben Weihnachten gehört Thanksgiving daher zu einer der stressigsten Reisezeiten des Jahres./ngu/DP/jha