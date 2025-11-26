DAX23.626 +0,7%Est505.632 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -2,6%Nas23.161 +0,6%Bitcoin74.998 -0,7%Euro1,1585 +0,1%Öl62,43 -0,3%Gold4.161 +0,7%
USA: Auftragseingänge langlebiger Güter steigen wie erwartet

26.11.25 15:00 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im September wie erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt so erwartet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 3,0 Prozent (zunächst: 2,9) gestiegen.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,6 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,9 Prozent zu. Es war lediglich ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

Die Daten wurden mit großer Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jsl/jha/