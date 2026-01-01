DAX24.555 +1,0%Est505.964 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.533 -0,6%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1899 -0,6%Öl70,84 ±-0,0%Gold5.052 -6,1%
USA: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

30.01.26 15:06 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Dezember höher als erwartet ausgefallen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur 2,8 Prozent erwartet. Bereits im November hatte die Rate bei 3,0 Prozent gelegen.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt werden, fiel merklich höher aus als erwartet. Die Kernrate stieg von 3,1 Prozent im Vormonat auf 3,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Dezember um 0,5 Prozent. Hier war lediglich ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,7 Prozent. Hier waren nur 0,2 Prozent erwartet worden.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt wurde für Dezember eine Inflationsrate von 2,7 Prozent gemeldet. Die Preisentwicklung steht besonders im Fokus. Am Mittwoch hatte die Fed den Leitzins nach drei Leitzinssenkungen in Folge nicht angetastet./jsl/jha/