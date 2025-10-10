DAX24.267 -1,4%Est505.536 -1,6%MSCI World4.277 -1,4%Top 10 Crypto16,62 +0,5%Nas22.575 -2,0%Bitcoin102.661 -2,5%Euro1,1612 +0,4%Öl63,03 -3,4%Gold3.996 +0,5%
USA: Michigan-Konsumklima trübt sich überraschend geringfügig ein

10.10.25 16:23 Uhr

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober überraschend geringfügig eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 0,1 Punkte auf 55,0 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 54,0 Punkte gerechnet.

Gestützt wird der Indikator durch eine verbesserte Beurteilung der aktuellen Lage. Experten hatten hingegen einen leichten Rückgang erwartet. Die Erwartungen trübten sich hingegen unerwartet deutlich ein.

"Insgesamt nehmen die Verbraucher gegenüber dem Vormonat nur sehr wenige Veränderungen in den Konjunkturaussichten wahr.", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Probleme wie hohe Preise und sich verschlechternde Beschäftigungsaussichten stehen für die Verbraucher weiterhin im Vordergrund."

Die Inflationserwartungen der Verbraucher auf kurze Sicht fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent. Hier war eine unveränderte Rate von 4,7 Prozent erwartet worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen verharrten wie erwartet bei 3,7 Prozent.

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he