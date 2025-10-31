DAX23.967 -0,6%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 +1,1%Nas23.864 +1,2%Bitcoin95.821 +2,5%Euro1,1530 -0,3%Öl65,16 +0,7%Gold4.012 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
KI-Megaprojekt in Südkorea: NVIDIA, Samsung und Hyundai setzen neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien in Grün KI-Megaprojekt in Südkorea: NVIDIA, Samsung und Hyundai setzen neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien in Grün
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

USA verstärken Verteidigungskooperation mit Indien

31.10.25 13:58 Uhr

NEU-DELHI/KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Die USA und Indien wollen ungeachtet aktueller Differenzen in Zoll- und Handelsfragen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung verstärken. Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh und sein US-amerikanischer Kollege Pete Hegseth unterzeichneten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur eine auf zehn Jahre angelegte Rahmenvereinbarung über die Verteidigungspartnerschaft. "Wir verstärken unsere Koordination, den Informationsaustausch und die technische Kooperation. Unsere Verteidigungsbeziehungen waren niemals stärker", schrieb Hegseth auf X.

Wer­bung

Die Vereinbarung, die alle zehn Jahre erneuert werde, stelle die vertragliche Grundlage für die Verteidigungsbeziehungen beider Seien dar, teilte das Pentagon mit. Es stärkt demnach die "Interoperabilität" in sämtlichen Bereichen - Land, Meer, Luft, Weltraum und Cyberspace eingeschlossen. Unter Interoperabilität wird die Fähigkeit verschiedener Systeme verstanden, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten. Beide Minister trafen sich am Rande eines ADMM-Plus genannten Treffens der Verteidigungsminister des Verbands südostasiatischer Staaten (Asean).

"Bedeutender Verteidigungspartner"

Für die USA ist Indien nicht nur ein wichtiger Abnehmer US-amerikanischer Rüstungsgüter und anderer Waren, sondern unter anderem auch ein wichtiger Partner bei ihrem Versuch, den wachsenden Einfluss Chinas in der indopazifischen Region zurückzudrängen. Vor neun Jahren stuften sie Indien zu einem "Major Defense Partner" (bedeutender Verteidigungspartner) herauf, um die strategische Zusammenarbeit zu vertiefen.

Zuletzt wurden die Beziehungen jedoch schwer von den zusätzlichen Zöllen belastet, mit denen die USA ihren Partner wegen seiner Ölgeschäfte mit Russland überzogen hatte. Auf indische Produkte erheben die USA Zölle in Höhe von 50 Prozent, einschließlich der 25 Prozent wegen Indiens Handelsgeschäften mit Russland./dg/DP/he