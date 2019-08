BayWa: Halbjahreszahlen mit wenig Aussagekraft

indizes in diesem Artikel

Die Halbjahreszahlen von BayWa waren letztlich nicht Fisch, nicht Fleisch. Zwar stieg der Umsatz um 1,7 % auf rund 8,4 Mrd. Euro und das EBIT lag mit 52,2 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreshalbjahr (32,1 Mio. Euro), aber um das EBIT-Ziel ("Vorjahreswert von 172,4 Mio. Euro übertreffen") zu erreichen, darf nicht mehr viel schiefgehen. Wie schon 2018 steht und fällt die Prognose des Agrarhändlers mit den geplanten Projektverkäufen im Geschäftsfeld der regenerativen Energien. Das Management rechnet im vierten Quartal 2019 mit Vollzug.

Dann wird sich zeigen, ob das Unternehmen beim EBIT endlich aus dem langfristigen Margenkorridor von 0,9 bis 1,1 % ausbrechen kann. Entgegen unserer Schätzung aus dem Anlegerbrief 14/2019 entwickelte sich das Energiesegment bereits im 1. Halbjahr 2019 sehr erfreulich und vervielfachte - wenngleich auf niedrigem Niveau - das Segment-EBIT. Neben den angekündigten Verkäufen von Solarprojekten soll zudem das übrige Energiegeschäft das hohe Vorjahresniveau erneut erreichen. Gegenläufige Entwicklungen im Segment Agrar lassen in diesem Bereich jedoch auf ein Sparten-Ergebnis unter Vorjahr schließen. Bis das Unternehmen seine Rentabilitätskennziffern spürbar verbessern kann, müssen Anleger geduldig sein. Dafür bietet die Aktie aktuell ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,62 und eine Dividendenrendite von fast 4 %. Wir bleiben vorerst investiert.

