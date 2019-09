Öl: Der nächste Krisenherd?

indizes in diesem Artikel

Der Brexit und die internationalen Handelskonflikte, insbesondere die Auseinandersetzung zwischen den USA und China, beschäftigen den Kapitalmarkt schon seit geraumer Zeit. Der Konflikt im Nahen Osten rund um das iranische Atomprogramm spielt dagegen zumeist nur eine Nebenrolle. Mit den Anschlägen in Saudi-Arabien rückt das Pulverfass aber wieder stärker in den Blickpunkt - und der Ölpreis hat sofort einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Wird das der nächste große Belastungsfaktor der Weltkonjunktur?

In Saudi-Arabien wurden mehrere Anlagen der Ölindustrie, u.a. die weltgrößte Raffinerie, mit Marschflugkörpern oder Drohnen angegriffen. Der Schaden ist beträchtlich, dass Land hat daraufhin die Ölproduktion halbiert und will die strategischen Reserven anzapfen, um den Ölmarkt zu beruhigen (und um sich trotz allem als zuverlässiger Lieferant darzustellen). Neben den unmittelbaren Auswirkungen der Zerstörung ist vor allem die Verantwortung für den Angriff brisant. Bekannt haben sich die Huthi-Rebellen, gegen die Saudi-Arabien im Jemen Krieg führt. Doch die USA haben den Iran reflexartig wieder als Verantwortlichen benannt.

Damit steigt das Risiko einer Eskalation im Nahen Osten wieder, mit potenziell kaum abschätzbaren Folgen für den Ölmarkt und die Weltkonjunktur. Denn würde durch ein Embargo oder einen Krieg das Angebot verknappt, könnte der Preis explodieren. Dass dieser in den letzten zwei Jahren per Saldo, unter großen Schwankungen, stagniert hat, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich Weltproduktion und -nachfrage stark angenähert haben. Dieses Gleichgewicht könnte nun empfindlich gestört werden.

Der Angriff hat zu einem temporären Preissprung am Ölmarkt geführt, noch ist daraus aber nicht mehr geworden. Viel hängt davon ab, wie besonnen die treibenden Kräfte - Saudi-Arabien, der Iran und die USA - reagieren. Im Moment sieht es (noch) nicht so aus, als würde eins der Länder einen bewaffneten Konflikt anstreben. Sollten sich derartige Provokationen aber häufen, dürften Gegenmaßnahmen zwangsläufig folgen. Die Märkte müssen daher mit einem weiteren akuten Krisenherd leben.

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 88,9% verzeichnet hat (Stand 31.08.2019).