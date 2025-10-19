DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Technotrans - ehrgeizige Mittelfristplanung

19.10.25 07:26 Uhr

Portfolio-Update: Technotrans - ehrgeizige Mittelfristplanung | finanzen.net

Unser Portfoliotitel Technotrans sieht hohe Wachstums- und Margenpotenziale und hat diese in einer neuen Mittelfristplanung veröffentlicht. Das stützt den zuletzt dynamischen Aufwärtstrend der Aktie.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der erfreuliche Newsflow bei unserem Depotwert Technotrans reißt nicht ab. Nachdem der Anbieter von Thermomanagement-Lösungen zuletzt einige spektakuläre Großaufträge vermelden konnte, folgte nun eine neue und ehrgeizige Mittelfristplanung. So will der Vorstand bis 2030 den Umsatz auf 350 Mio. Euro und dabei die EBIT-Marge auf 9 und 12 % steigern. Gegenüber 2024 bedeutet dies im Schnitt ein Erlöswachstum von fast 7 % p.a. und bei der Marge im Prognosemittel eine glatte Verdopplung. Möglich machen soll dies [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Analysen zu technotrans SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2019technotrans SE buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2013technotrans kaufenBankhaus Lampe KG
15.05.2013technotrans kaufenHSBC
16.04.2013technotrans kaufenHSBC
14.03.2013technotrans haltenWarburg Research
