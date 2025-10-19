Portfolio-Update: Technotrans - ehrgeizige Mittelfristplanung

Value-Stars-Kolumne

Unser Portfoliotitel Technotrans sieht hohe Wachstums- und Margenpotenziale und hat diese in einer neuen Mittelfristplanung veröffentlicht. Das stützt den zuletzt dynamischen Aufwärtstrend der Aktie.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Der erfreuliche Newsflow bei unserem Depotwert Technotrans reißt nicht ab. Nachdem der Anbieter von Thermomanagement-Lösungen zuletzt einige spektakuläre Großaufträge vermelden konnte, folgte nun eine neue und ehrgeizige Mittelfristplanung. So will der Vorstand bis 2030 den Umsatz auf 350 Mio. Euro und dabei die EBIT-Marge auf 9 und 12 % steigern. Gegenüber 2024 bedeutet dies im Schnitt ein Erlöswachstum von fast 7 % p.a. und bei der Marge im Prognosemittel eine glatte Verdopplung. Möglich machen soll dies [...]

