SGL Carbon: Starke Position beim Megatrend Klimaschutz

Die Aktie unser Depotwerts SGL Carbon hat nach den rasanten Kursgewinnen zu Jahresbeginn eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Im operativen Geschäft geht es aber weiter vorwärts. Im interessanten indischen Mark konnte der Kohlenstoffspezialist nun ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

SGL liefert eine Salzsäure-Synthese-Anlage an Travancore Cochin, einen großen Hersteller im Chlor-Alkali-Bereich. Dass die Anlage ganz nebenbei jährlich 1.500 Tonnen CO2 einsparen wird, dürfte auch im klimabewussten Deutschland auf Interesse stoßen. Beispielsweise bei der E-Mobilität sind die Wiesbadener ein wichtiger Ansprechpartner der Industrie. Im Segment Batterie & sonstige Energie (GMS) geht es nämlich auch um Energiespeicherung für Elektroautos. Diese operativ positive Entwicklung muss das Führungsduo um Torsten Derr und Thomas Dippold aber am 25. März mit einem entsprechend guten Ausblick unterfüttern. Das scheint machbar: Im Jahr 2020 wurden noch diverse Restrukturierungskosten vorgezogen.

Die liquiden Mittel für die Kaufpreiszahlung einer US-Tochter und für weitere Restrukturierungen sind vorhanden. Teile davon wurden bereits 2020 aufwandswirksam verbucht. Negativüberraschungen erwarten wir aktuell nicht. Wir bleiben investiert.

Die Aktie von SGL Carbon ist seit Januar 2021 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 35,1 % zugelegt (Stand 01.03.2021, 11.30 Uhr).

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.728 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,8 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2020).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 189,4 % verzeichnet hat (Stand 28.02.2021).