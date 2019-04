SMT Scharf: Konsequente Wachstumsstrategie

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 82,9% verzeichnet hat (Stand 28.02.2019).

SMT Scharf hat in den letzten Jahren, aufbauend auf der starken Position im Kernmarkt Einschienenhängebahnen für den Kohlebergbau, die synergetische Diversifikation der Aktivitäten vorangetrieben, auch mit Zukäufen. So wurde 2018 beispielsweise ein Hersteller von bereiften Elektro- und Dieselfahrzeugen für den Berg- und Tunnelbau übernommen. Dabei hat das Management immer die zentralen Trends der Branche im Blick. Das gilt auch für eine aktuell anvisierte Transaktion: SMT prüft eine Beteiligung an der ser elektronik GmbH, einem Spezialisten für kundenspezifische elek¬tronische Steuerungen und Komponenten mit einem Umsatz von 3 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 10 %. Dieser Bereich wird im Bergbau angesichts der Trends zur Automatisierung und zur Nutzung von Big Data immer wichtiger, und SMT, die mit ser schon seit 20 Jahren zusammenarbeitet, möchte hier mit der Beteiligung die Kompetenz stärken.

Aktie weiter auf Erholungskurs

An der Börse hat das keine größere Reaktion hervorgerufen, was auch daran liegen dürfte, dass der mögliche Deal einen überschaubaren Umfang hat. Dennoch bewegt sich die Aktie in diesem Jahr im Aufwärtstrend, u.a., da die Sorge um das operative Margenpotenzial von SMT mit starken Q4-Zahlen erst einmal entkräftet wurde. Für 2019 wurde am Freitag zur Vorlage des Geschäftsberichts die Prognose abgegeben, dass der Umsatz um 2 bis 6 % und das EBIT um 4 bis 13 % steigen soll. Das dürfte gewohnt konservativ kalkuliert sein, weswegen wir sowohl für die Zahlen aus auch für die günstig bewertete Aktie weiter Luft nach oben sehen.

Die Aktie von SMT Scharf ist seit Februar 2016 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 59,5 % zugelegt (Stand 29.03., 10:27 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

