Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.07.2022 16:22:00 Uhr 3,8 Prozent auf 82,18 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,78 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.931 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 165,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 50,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 67,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 21,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 91,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 12.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

