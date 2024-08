Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 2,00 EUR.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.108,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 1,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 29,36 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 14,25 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

