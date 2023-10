Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 17,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 17,40 EUR zu. Bei 17,49 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.718 Varta-Aktien.

Am 05.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,55 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 20,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich

Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen