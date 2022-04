Varta Aktie News: Varta gewinnt am Dienstagnachmittag

Um 16:22 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 98,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 99,90 EUR. Bei 96,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 230.074 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 165,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 68,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 20,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 EUR an.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 239,20 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 280,60 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 30.03.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

