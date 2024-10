Varta Aktie News: Varta zieht am Freitagmittag deutlich an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 30,8 Prozent auf 6,28 EUR zu.

Die Varta-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 30,8 Prozent auf 6,28 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,85 EUR. Bei 5,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.159.291 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 284,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 87,90 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

