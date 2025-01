Kursverlauf

Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Vormittag fester

14.01.25 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 1,52 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 1,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 1,52 EUR. Mit einem Wert von 1,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.782 Varta-Aktien gehandelt. Am 15.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 1.159,05 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,50 EUR. Am 14.11.2023 hat Varta die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 215,06 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 215,06 Mio. EUR eingefahren. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 27.03.2025 gerechnet. In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Varta-Aktie Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Verfassungsgericht stoppen - Varta-Aktie unter Druck Amtsgericht bestätigt Restrukturierungsplan von Varta - Aktie dennoch höher Varta: Sanierung hat wichtige Hürde genommen - Aktie in Rot

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com