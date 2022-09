Varta Aktie News: Varta wird am Nachmittag ausgebremst

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 63,50 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 62,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.693 Varta-Aktien.

Am 30.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 53,17 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,20 EUR an.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 204,30 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

