Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Freitagvormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 3,98 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 3,98 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 4,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,05 EUR. Bisher wurden heute 77.642 Varta-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 505,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 182,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 10,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 30.08.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

