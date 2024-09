Aktienkurs aktuell

Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Aufschlag

17.09.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 1,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 11:44 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 1,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 32.564 Stück. Mit einem Kursgewinn bis auf 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 93,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 49,54 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,67 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 18.11.2025. In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Varta-Aktie Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder? Totalverlust droht: Varta soll dank Porsche & Co. gerettet werden - Aktie bricht ein Varta-Aktie +41%: Tojner hofft auf Stabilisierung bis Jahresende - Erholung oder "dead-cat-bounce"?

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com