Varta Aktie News: Varta am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 69,6 Prozent auf 3,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 69,6 Prozent auf 3,14 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 2,10 EUR. Bei 2,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.594.211 Varta-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 668,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,10 EUR am 22.07.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 33,06 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 14,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 08.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Hot Stocks heute: Bitcoin schwach - Varta V4Drive-Projekt wird vielleicht von Porsche übernommen - Siltronic mit Potential

Varta-Aktie +19 Prozent: Porsche plant Übernahme des E-Auto-Batteriegeschäfts von Varta

Varta-Aktie sinkt: Varta rudert bei Umsatzziel zurück