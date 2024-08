Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 2,01 EUR nach oben.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 2,01 EUR. Bei 2,01 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 21.720 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.102,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 19.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 62,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Varta einen Umsatz von 164,22 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 30.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

