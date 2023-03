Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Vormittag ins Minus

Um 09:06 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 23,07 EUR ab. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,96 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 7.327 Stück.

Bei einem Wert von 99,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 76,91 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 21,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,70 EUR aus.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,30 Prozent verringert.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com