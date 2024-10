Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Varta

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,17 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,17 EUR. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 3,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.603 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2023). Gewinne von 661,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 76,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,67 EUR je Varta-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

