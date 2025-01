Varta Aktie News: Varta knickt am Dienstagmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,2 Prozent auf 0,903 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,2 Prozent auf 0,903 EUR ab. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 0,861 EUR. Bei 0,920 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 270.375 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 18,160 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1.911,074 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,760 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 15,836 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,50 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Varta-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

