Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Mittag ins Minus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 1,79 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 1,79 EUR. Bei 1,72 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,83 EUR. Zuletzt wechselten 296.634 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2023). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1.251,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Mit einem Kursverlust von 57,42 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,67 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 30.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

