Varta Aktie News: Varta mit herben Abschlägen am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,5 Prozent auf 1,62 EUR.

Die Varta-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 1,62 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 1,55 EUR. Bei 1,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.887 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 93,28 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 53,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Varta-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

