Varta Aktie News: Varta gibt am Nachmittag deutlich nach

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 10,1 Prozent auf 2,09 EUR.

Die Varta-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 2,09 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 1,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,30 EUR. Zuletzt wechselten 547.063 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.055,65 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,41 EUR am 25.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 14,25 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie sehr volatil: Stoxx entfernt Varta aus Indizes

Hot Stocks heute: SAP auf Allzeithoch, Porsche senkt Prognose, Varta im freien Fall

Varta mit starken Kursverlusten: Shortseller machen Millionen - Varta-Chef unterstützt Equity-Lösung