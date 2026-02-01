DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 -3,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1833 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.069 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
Top News
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Vattenfall senkt Arbeitspreis - Stromkunden sparen

04.02.26 06:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Stromkunden des Energieunternehmens Vattenfall in Berlin zahlen für die Kilowattstunde Strom ab April deutlich weniger. Das Unternehmen senkt den sogenannten Arbeitspreis, der pro verbrauchte Kilowattstunde gezahlt wird, in der Grundversorgung von derzeit 44,39 Cent auf 37,93 Cent, wie Vattenfall mitteilte.

Wer­bung

Allerdings erhöht der Versorger zum 1. April den vom Verbrauch unabhängigen Brutto-Grundpreis aufgrund gestiegener Kosten deutlich von derzeit 10,90 Euro pro Monat auf 13,40 Euro.

Unterm Strich bleibe für die Verbraucher in der Grundversorgung dennoch eine Ersparnis, betonte das Unternehmen. So zahlten Haushalte mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.200 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr 112 Euro beziehungsweise 10,12 Prozent weniger als zuletzt.

Als Gründe für die niedrigeren Arbeitspreise gibt Vattenfall staatliche Entlastungen sowie sinkende Netzentgelte des städtischen Stromnetzbetreibers Stromnetz Berlin an.

Wer­bung

Von der Grundversorgung betroffen sind Verbraucher, die keinen individuellen Liefervertrag mit einem Stromanbieter abgeschlossen haben. In der Regel sind die Preise dort deutlich höher als bei Sondertarifen./maa/DP/zb