C-Finanzierungsrunde: Musks The Boring Company sammelt hunderte Millionen US-Dollar ein

Neben Autos, Satelliten, Twitter & Co. gehören auch Hyperloops zu Elon Musks Geschäftsfeldern: Mit seiner Firma The Boring Company (TBC) arbeitet Musk seit 2017 am Bau von besonders schnellen unterirdischen Zügen (Loops), die vollständig elektronisch betrieben werden und den Verkehr revolutionieren sollen. Am 20. April hat TBC per Pressemitteilung mitgeteilt, die C-Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben.

C-Finanzierungsrunde: 675 Millionen US-Dollar für TBC

Dabei seien insgesamt 675 Millionen US-Dollar in das Unternehmen geflossen, die Bewertung liege nun bei 5,675 Milliarden US-Dollar. Vy Capital und Sequoia Capital haben die Finanzierungsrunde laut Pressemitteilung angeführt, außerdem beteiligt haben sich Valor Equity Partners, Founders Fund, 8VC, Craft Ventures, DFJ Growth, Brookfield, Lennar, Tishman Speyer und Dacra.

Ein Teil der neuen Gelder fließt in den Vegas Loop

Mit dem neuen Kapital will TBC den Ausbau der Bereiche Technik, Betrieb und Produktion vorantreiben: Ein Teil der Gelder soll in das im Oktober 2021 durch den Bezirk Clark County genehmigte Projekt Vegas Loop fließen. Gefeiert hatte Musk die Genehmigung des Vegas Loop vergangenes Jahr mit einem Rave-Video, nun soll das Projekt ernster werden: Das Ziel ist, stündlich bis zu 57.000 Passagiere zu transportieren.

Austin, Las Vegas und Bastrop: TBC stellt neu ein

Außerdem steht bereits fest, dass ein Teil des neuen Kapitals für die Verbesserung der TBC-Tunnelbohrmaschine Prufrock aufgewendet werden soll. Bei der Verbesserung der Maschine steht die Arbeitsgeschwindigkeit im Fokus: Gut elf Kilometer Tunnelstrecke soll Prufrock zukünftig jeden Tag bohren können, das ist knapp doppelt so viel wie aktuell möglich.

Wie die übrigen Gelder eingesetzt werden, wird in der Pressemitteilung nicht erklärt, aber: TBC stellt in Austin, Las Vegas und Bastrop neu ein, die Bewerbungsfristen laufen noch.

