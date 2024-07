Veräußerung: BRANICKS Group-Führungskraft liquidiert Anteile

Eigengeschäft von Führungskraft

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BRANICKS Group.

Am 25.07.2024 tätigte bei BRANICKS Group eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 30.07.2024 publik gemacht. DIC Opportunistic GmbH, in enger Beziehung bei BRANICKS Group, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 25.07.2024 100.000 Aktien zu jeweils 2,10 EUR los. Das Papier von BRANICKS Group gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,00 Prozent auf 2,04 EUR abwärts.

Die BRANICKS Group-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 2,14 EUR. Aktuell ergibt sich für BRANICKS Group eine Börsenbewertung in Höhe von 176,74 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 83.565.504 Papiere.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 28.05.2024 verzeichnet. Insgesamt 14.058 BRANICKS Group-Anteile (2,54 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Doyen, Torsten Vorstand.

