Commerzbank-Aktie und Deutsche Bank-Aktie legen leicht zu: Bankenkurse stabilisiert nach hohen Verlusten vom Vortag

Im XETRA-Handel liegen Commerzbank am Morgen zeitweise mit 0,65 Prozent bei 10,03 Euro im Plus, nachdem sie zu Wochenbeginn um fast 13 Prozent eingebrochen waren. Deutsche Bank legen zeitweise 0,26 Prozent auf 10,17 Euro zu, sie hatten am Montag knapp fünf Prozent eingebüßt.

"Die Schieflage einiger US-Banken hat bei Anlegern Liquiditätssorgen über europäische Geldinstitute geschürt. Das setzte die Aktienkurse unter Druck", schrieb Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Er halte diese Befürchtungen für übertrieben, denn die Liquiditätsdeckungsquote europäischer Banken von im Schnitt etwa 150 Prozent liege um 50 Prozentpunkte über der Mindestanforderung und rund 30 Prozentpunkte höher als in den USA.

Die Kennzahl gebe das Verhältnis von hochliquiden Vermögenswerten im Vergleich zu allen Zahlungsverpflichtungen an, die während eines 30-tägigen Stressszenarios anfallen würden, erläuterte Stephan. Zudem investierten europäische Banken lediglich 20 Prozent ihrer Kundeneinlagen in Anleihen, wobei ein großer Teil der zinsbedingten Bewertungsverluste bereits verbucht worden sein. "Die noch unrealisierten Verluste dürften überschaubar sein", so der Stratege.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

