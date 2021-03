Online-Boom in der Pandemie beschert Shop Apotheke starkes Jahr 2020 - Aktie vorbörslich unter Druck

Im vergangenen Jahr hatte das MDAX -Unternehmen von einem Boom bei den Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert und deutliche Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis erzielt, wie Shop Apotheke am Mittwoch in Venlo mitteilte.

Wie bereits bekannt war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 38 Prozent auf 968 Millionen Euro angezogen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich auf 21,6 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 13,6 Millionen Euro in den Büchern gestanden hatte. Damit stieg die bereinigte Ebitda-Marge von minus 1,9 Prozent auf plus 2,2 Prozent. Unter dem Strich schreibt Shop Apotheke allerdings derzeit Verluste. Im neuen Jahr setzt der Vorstand um Unternehmenschef Stefan Feltens auch auf die Einführung des elektronischen Rezepts, dessen Start Shop Apotheke für den Sommer erwartet. Der Umsatz soll 2021 um 20 Prozent oder mehr klettern und die bereinigte Ebitda-Marge bei 2,3 bis 2,8 Prozent herauskommen.

Shop Apotheke-Aktien geraten vorbörslich unter Druck - Ausblick enttäuscht

Die Aktionäre der Shop Apotheke haben am Mittwoch vorbörslich enttäuscht auf den Ausblick des Online-Arzneimittelhändlers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Papiere in einem freundlich erwarteten Marktumfeld um fünf Prozent ab auf 192 Euro und damit in Richtung des Vorwochentiefs bei knapp 187 Euro. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sagte in einem ersten Kommentar, die Jahresziele für dieses Jahr lägen nur am unteren Ende der Erwartungen.

Damit könnte sich das Papier noch weiter vom erst Mitte Februar erreichten Rekordhoch von 249 Euro entfernen. Trotz der jüngsten Verluste gehört die Aktie mit einem Plus von mehr als 300 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten am Finanzmarkt zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Dank des Kursanstiegs ist das Unternehmen inzwischen rund 3,6 Milliarden Euro wert und seit September 2020 im MDAX gelistet.

