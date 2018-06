75 Milliarden Euro im Italien-Feuer

€uro am Sonntag

Bildquellen: Vladimir Mucibabic / Shutterstock.com, Jag_cz / Shutterstock.com, Jule_Berlin / Shutterstock.com, Jag cz / Shutterstock.com

Diese Zahl nannte die Regierung in einer Sitzung des Finanzausschusses unter Berufung auf die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Einschließlich weiterer Forderungen erreiche das Volumen insgesamt 113 Milliarden Euro.In Gesprächen mit der neuen italienischen Regierung drängt die Bundesregierung darauf, die Menge an faulen Krediten in den Bankbilanzen zu reduzieren. Der Anteil an derartigen Krediten ist bei italienischen Banken besonders hoch.__________________