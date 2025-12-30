DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin73.996 ±-0,0%Euro1,1777 ±0,0%Öl61,93 +0,3%Gold4.377 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
Nach Verhandlungen: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew - Selenskyj dementiert Nach Verhandlungen: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew - Selenskyj dementiert
Deutsche Bank-Aktie in Rot: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört Deutsche Bank-Aktie in Rot: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verbraucherschützer für besseren Krankenkassen-Vergleich

30.12.25 06:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen fordern ein neutrales Vergleichsportal auch zu Service und Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer jetzt wegen eines steigenden Zusatzbeitrags 2026 über einen Kassenwechsel nachdenke, sollte nicht nur auf die Kosten achten. "Doch bislang fehlt ein unabhängiges, öffentlich zugängliches Vergleichsportal, das neben dem Beitrag auch Servicequalität und Leistungsumfang transparent macht."

Wer­bung

Die Politik müsse dafür sorgen, dass Versicherte die mehr als 90 Kassen sinnvoll vergleichen könnten. "Ohne verlässliche Informationen zu Qualität und Service bleibt die Wahl der passenden Krankenkasse für viele ein Ratespiel - mit möglicherweise teuren Folgen", sagte Pop. Der Verband schlägt vor, eine Vergleichsplattform beim nationalen Gesundheitsportal www.gesund.bund.de anzusiedeln. Die Ampel-Koalition hatte Gesetzespläne für ein Vergleichsportal auch zu konkreten Kassenleistungen vorgelegt, dann aber nicht umgesetzt.

Infos zu Kundenservice und Bearbeitungszeiten

Laut einer Umfrage im Auftrag des Verbands fänden 59 Prozent ein Portal tendenziell hilfreich, das etwa auch die Erreichbarkeit des Kundenservices, Hilfe bei Terminsuchen oder die Dauer von Antragsbearbeitungen berücksichtigt. Auf jeden Fall hilfreich fänden es demnach 27 Prozent, eher hilfreich 32 Prozent. Tendenziell nicht hilfreich fänden es 37 Prozent. Befragt wurden 1.002 Menschen ab 18 Jahren vom 12. bis 14. November vom Institut Forsa./sam/DP/stk