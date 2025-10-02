DAX24.331 +0,9%Est505.643 +1,1%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,32 +0,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Novo Nordisk, Formycon im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Verbraucherschützer für Kennzeichnung von Mogelpackungen

02.10.25 09:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mogelpackungen im Supermarkt sind ein Ärgernis für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, spricht sich für deutliche Warnungen auf den Verpackungen aus.

Wer­bung

"Die Menschen ärgern sich über die Preissteigerung bei Lebensmittelpreisen", sagte Pop im Deutschlandfunk. "Wir erleben, dass Mogelpackungen überhandnehmen, dass der Füllstoff, der Inhalt sinkt, die Verpackung gleich bleibt oder dass gute Zutaten durch minderwertige Zutaten ersetzt werden, um eben dort auch zu sparen."

Andere Länder, wie etwa Frankreich, ließen das auszeichnen, sagte Pop. "Achtung, da hat sich was verändert, bei der Verpackung, oder Achtung, da hat sich was verändert bei den Zutaten. Wir finden, das wäre ein sinnvolles Regelwerk auch für Deutschland, damit Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Alltag sich besser zurechtfinden und nicht das Gefühl haben: "Man will mir hier ständig an den Geldbeutel"."/cco/DP/jha