Vereinbarungen

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Betriebsrat pocht auf Einhaltung der Sparvereinbarungen

24.07.25 11:09 Uhr

Der Betriebsrat von Daimler Truck hat klargestellt, dass der am 8. Juli angekündigte Abbau von 5.000 Stellen in Deutschland nicht mit dem Gesamtbetriebsrat abgestimmt bzw nicht in den getroffenen Vereinbarungen festgelegt sei.

Dass der Vorstand diesen Eindruck erweckt habe, habe zu großer Unruhe bei den Beschäftigten geführt. Der Vorstand habe nun erklärt dass alle zum Sparpaket "Cost Down Europe" getroffenen Vereinbarungen uneingeschränkt gelten. "Die Vorstandsvorsitzende Karin Radström hat sich bei uns entschuldigt", sagte Gesamtbetriebsrat Michael Brecht. "Das Unternehmen hat sich zu den Vereinbarungen bekannt. Es geht nun darum, die vereinbarten Prozesse umzusetzen." Ziel des Gesamtbetriebsrats sei eine Steigerung der Effizienz, nicht der Abbau von Stellen. Darauf habe man sich beim Sparpaket geeinigt. Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,68 Prozent stärker bei 44,59 Euro. DOW JONES

