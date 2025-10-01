VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von VeriSign

Notierung im Blick

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 273,95 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 273,95 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 272,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 278,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 101.981 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,31 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,89 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die VeriSign-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

