VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 279,60 USD.

Die VeriSign-Aktie musste um 20:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 279,60 USD abwärts. Das Tagestief markierte die VeriSign-Aktie bei 273,79 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 284,31 USD. Bisher wurden heute 107.709 VeriSign-Aktien gehandelt.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,02 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 59,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

VeriSign veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 409,90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 387,10 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

