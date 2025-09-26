VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign legt am Abend zu

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 286,94 USD.

Das Papier von VeriSign legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 286,94 USD. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 288,00 USD. Bei 284,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 70.977 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 8,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 38,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,82 USD je Aktie belaufen.

