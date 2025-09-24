VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich VeriSign

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 284,76 USD.

Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 284,76 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 284,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 285,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 11.204 Stück.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,01 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 387,10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

