VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 283,58 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 283,58 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 282,91 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 285,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 55.971 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 8,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,21 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

