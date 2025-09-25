VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend mit stabiler Tendenz

Blick auf VeriSign-Kurs

Die Aktie von VeriSign hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 283,69 USD.

Die VeriSign-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 283,69 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,45 USD zu. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 283,55 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 56.900 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,42 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 61,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

